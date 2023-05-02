Козлов Дмитрий Богданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Богданов
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47572. КОЗЛОВЪ, ДМИТРІЙ БОГДАНОВЪ. К. Остров. у., Туровецк. в., д. Села Лунина, 21 г.; — З. Н. 5 уч. Остров. у., Псковск. г., 4 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 31 Мая 905.
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