Смирнов Николай Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7822. СМИРНОВ, НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Сенненск. у. и в., д. Тарашино; — Н. С. 1 Городск. р., 4 отд. б. г. Петрограда. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 7 марта 921.
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