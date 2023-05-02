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Лукьяненко Дмитрий Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лукьяненко
Имя
Дмитрий
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
Источник
Скан
Оригинальная запись
8315. ЛУКЬЯНЕНКО ДМИТРИЙ ОСИПОВИЧ, 19 л., Речицк, у., Хойникск. в., с. Козьи Лужки. Гомельск. Губсуд. Ст. 60, 76 ч. 1, 95, лиш. св. 9 л. 1 м. 24 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 11 июня 923.

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