Лукьяненко Дмитрий Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лукьяненко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 236
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8315. ЛУКЬЯНЕНКО ДМИТРИЙ ОСИПОВИЧ, 19 л., Речицк, у., Хойникск. в., с. Козьи Лужки. Гомельск. Губсуд. Ст. 60, 76 ч. 1, 95, лиш. св. 9 л. 1 м. 24 д. и пор. пр. 5 л. Исп. 11 июня 923.
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