Мунштукмахер Хаим Шолевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мунштукмахер
- Имя
- Хаим
- Отчество
- Шолевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17386. МУНШТУКМАХЕР, ХАИМ ШОЛЕВИЧ, 49 л. Рд. в Люблинск. у.; — Н. С. Пименовск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. условно. | 914 104606 1655 У. | 903 65206 169 М. | 911 123466 2 ч. 1655 У. | 900 47655 169 М. | 907 5620 1 ч. 1655 У.
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