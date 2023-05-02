Ротер Генрих-Антон Готфридов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ротер
- Имя
- Генрих-Антон
- Отчество
- Готфридов
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 344
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39835. РОТЕРЪ, ГЕНРИХЪ-АНТОНЪ Готфридовъ. Лиш. ос. пр. изъ австр.-подд., 42 л., рд. въ Берзекюндск. в., Рижск. у.; — М. С. 3 уч. г. Риги, 177 М., тюр. 4 м. Исп. 1 Дек 907. | 906 58283 177 М. | 95 5805 170 М. | 900 105119 1655 У. | 94 14168 172 М. | 99 103025 1655 У. | 92 67013 177 М. | 96 19926 177 М.
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