Безпалов Венедикт Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безпалов
- Имя
- Венедикт
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45174. БЕЗПАЛОВЪ, ВЕНЕДИКТЪ ГРИгорьевъ. К. Саратов. у., Нееловск. в., с. Озерковъ, 49 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 904 (Вѣр.).
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