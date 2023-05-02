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Безпалов Венедикт Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безпалов
Имя
Венедикт
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
05 май 1904
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
Источник
Скан
Оригинальная запись
45174. БЕЗПАЛОВЪ, ВЕНЕДИКТЪ ГРИгорьевъ. К. Саратов. у., Нееловск. в., с. Озерковъ, 49 л.; — М. С. Петров. Мир. отд., Дагестан. обл. (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 5 Мая 904 (Вѣр.).

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