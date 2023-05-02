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Серов Иван Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серов
Имя
Иван
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10596. СЕРОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 33 л., Шуйск. у., Афанасьевск в., д. Тепляково. Московск. Губсуд. Ст. 114а, лиш. св. 2 г. 5 м. 24 д. П. в. з. с. 2/ѴІІ - 24.

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