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Гудкова Мария Осипова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гудкова
Имя
Мария
Отчество
Осипова
Дата исполнения приговора
27 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 112
Источник
Скан
Оригинальная запись
100799. Гудкова, Марія Осипова, К. Елисаветград. у., Вознесенск. в., с. Болгарки, 36 л., рд. въ г. Вознесенскѣ; — Г. С. г. Вознесенска, Елисаветград. у., 14 и 169 М., по сов. съ приг. сего Г. С. отъ 11 Іюля 909 г. (за кражу — тюр. 3 м.), тюр. 3 м. и 5 дн. Исп. 27 Іюля 909.

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