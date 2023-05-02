Коновалов Григорий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коновалов
- Имя
- Григорий
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6394. КОНОВАЛОВ ГРИГОРИЙ, 35 л., Ардатовск. у., Апраксинск. в., д. Наземовки, Н. С. 2 уч. Селенгинск. у., Ст. ст. 107 и 108, лиш. св. 1 г., Лиш. 13 июля 923.
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