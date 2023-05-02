Бологов Василий Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бологов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100982. БОЛОГОВЪ, ВАСИЛІЙ ПЕТровъ, 32 л. Лиш. ос. пр. изъ цех. г. Тулы; — Тульск. О. С., 7 Февр. 911, 114, 133, 9, 1 ч. 1651 и 2 ч. 1655 У., по слож. съ не отб. ч. (доср. осв.) наказ. по приг., напеч. въ 906 г. № 41419, арест. отд. 1 г. Исп. 26 Марта 911. | 903 93942 170 М. | 901 64621 169 М.
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