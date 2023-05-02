Розенфельд Иосиф Богумилов-Готлибов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Розенфельд
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Богумилов-Готлибов
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 293
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86838. РОЗЕНФЕЛЬДЪ, ІОСИФЪ БОГУмиловъ-Готлибовъ, (онъ же Неизвѣстный), 43 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Петроков. у., гм. Роспржа, д. Воля-Нехницкая; — Орлов. О. С., 15 Мая 911, 114 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 22 Апр. 911. | 908 76461 1655 У. | 93 107166 1655 У. | 906 14035 2 ч. 1655 У. | 91144789 1647 У. | 903 90380 1655 У. | 90 55730 1647 У. | 903 59532 1655 У. | 88 97825 172 М. | 900 104955 1655 У. | 88 88733 169 М. | 95 103055 1655 У.
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