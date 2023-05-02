Сулимов Илларион Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сулимов
- Имя
- Илларион
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35835. СУЛИМОВЪ, ИЛЛАРІОНЪ ИЛЬинъ. К. Медын. у., Гирѣевск. в., д. Беклешей, 30 л.; — Москов. Ст. М. С. Пречистен. уч., 50 М., тюр. 1 м. Исп. 1 Апр., счит. ср. съ 19 Марта 905.
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