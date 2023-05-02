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Уйбо Александр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уйбо
Имя
Александр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
11 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
12296. УЙБО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 26 л., Сев.-Двинск. г., Никольск. у., Пермск. в. Н. С 2 УЧ. НИКОЛЬСК. у. СТ Ст. 140, 176, 196, ЛИш. св.1 г. 4 М. 24 Д. И пор. пр. 3 г. П. В. 3. С. 11/ІІІ—24.

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