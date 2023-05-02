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Разенков Александр Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разенков
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
04 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10954. Разенков Александр Сергеевич, 24 л., Малоархангельск. у., Покровск. в., д. Разенково. Орловск. Губсуд. Ст. 180 п. п. "б", "ж", лиш. св. 5 л. и пор. пр. 6 л. П. в. з. с. 4 нояб. 926.

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