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Антонов Иван Наумов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Иван
Отчество
Наумов
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 16
Источник
Скан
Оригинальная запись
129561. АНТОНОВЪ, ИВАНЪ НАУМОВЪ. К. Михайлов. у., Вилинск. в., д. Степановки, 34 л.; — З. Н. 4 уч. Михайлов. у. 23 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909.

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