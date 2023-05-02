Эпштейн Ной Исайевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Эпштейн
- Имя
- Ной
- Отчество
- Исайевич
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 386
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13385. ЭПШТЕЙН НОЙ ИСАЙЕВИЧ, 26 рд. в г. Риге. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 2 ч. 114, 116, лиш. св. 8 л., и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 7/ІХ—26.
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