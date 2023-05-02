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Ужегов Василий Афиногенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ужегов
Имя
Василий
Отчество
Афиногенович
Дата исполнения приговора
10 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 358
Источник
Скан
Оригинальная запись
12291. УЖЕГОВ ВАСИЛИЙ АФИНОГЕНОВИЧ, 36 л., б. Екатеринбургск. г. и у., Билимбаевск. в., д. Крылосовой. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. ст. 144, 220, пор. пр. 1 Г. П. В. 3. с. 10/ІІІ—24

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