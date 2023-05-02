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Вершинин Александр Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вершинин
Имя
Александр
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
05 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
Источник
Скан
Оригинальная запись
45730. ВЕРШИНИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГРИгорьевъ. Каз. п. Урейскаго, Акшинск. ст., Акшин. у., 25 л.; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Янв. 905.

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