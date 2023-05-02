Вершинин Александр Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вершинин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45730. ВЕРШИНИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ГРИгорьевъ. Каз. п. Урейскаго, Акшинск. ст., Акшин. у., 25 л.; — Иркутск. С. П., 134, 135 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 5 Янв. 905.
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