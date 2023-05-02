Кочегаров Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочегаров Степан Николаевич

Кочегаров Степан Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочегаров
Имя
Степан
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
11 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
Источник
Скан
Оригинальная запись
6834. КОЧЕГАРОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 16 л., Томск, у., Н. С. по дел. о несоверш. Томск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. 10 д., Исп. 11 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.