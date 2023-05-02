Кочегаров Степан Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кочегаров
- Имя
- Степан
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 11 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6834. КОЧЕГАРОВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, 16 л., Томск, у., Н. С. по дел. о несоверш. Томск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 3 м. 10 д., Исп. 11 апр. 923.
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