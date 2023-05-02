Ермилов Михаил Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмилов Михаил Агафонович

Ермилов Михаил Агафонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермилов
Имя
Михаил
Отчество
Агафонович
Дата исполнения приговора
10 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4463. ЕРМИЛОВ МИХАИЛ АГАФОНОВИЧ, 30 л., Бронницк. у., Ашитковск. в., д. Левычино. Н. С. 3 уч. Бронницк. у. Ст. 180, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 10 марта 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.