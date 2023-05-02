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Цыбанев Ермолай Трофимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыбанев
Имя
Ермолай
Отчество
Трофимов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
Источник
Скан
Оригинальная запись
141012. ЦЫБАНЕВЪ, ЕРМОЛАЙ ТРОФИМОВЪ. К. Павлоградск. у., в. и с. Троицкой, 21 г.; — Екатеринославск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1484 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 25 Сент. 909.

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