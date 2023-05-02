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Короткий Петр Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Короткий
Имя
Петр
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
6636. КОРОТКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 27 л., Нолинск. у., Буйск. в., д. Полома, б. Екатеринбургск. Губсуд, Ст. 180 п. п. «д», «ж», лиш. св. и пор. пр. 2 г., Исп. 7 июля 923.

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