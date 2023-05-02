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Иванов Семен Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Семен
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 148
Источник
Скан
Оригинальная запись
5183. ИВАНОВ СЕМЕН ТРОФИМОВИЧ, 32 л., Кингиссепск. у., Сойкинск. в., д. Репино. б. Петроградск. Губсуд. Ст. 97 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 сент. 923.

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