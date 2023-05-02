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Бессарабов Иван Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бессарабов
Имя
Иван
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
Источник
Скан
Оригинальная запись
130036. БЕССАРАБОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Бесарабовъ). Мщ. г. Валуйки, 20 л., рд. въ в. и сл. Уразовѣ, Валуйск. у.; — З. Н. 2 уч. Валуйск. у. 20 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 22 Окт. 909. | 908 99942 169 М.

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