Бессарабов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бессарабов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130036. БЕССАРАБОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Бесарабовъ). Мщ. г. Валуйки, 20 л., рд. въ в. и сл. Уразовѣ, Валуйск. у.; — З. Н. 2 уч. Валуйск. у. 20 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 22 Окт. 909. | 908 99942 169 М.
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