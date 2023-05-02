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Шелгинский Степан Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шелгинский
Имя
Степан
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
03 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
Источник
Скан
Оригинальная запись
30436. ШЕЛГИНСКИЙ, СТЕПАН КУЗЬМИЧ, 38 л. Гр. Каргопольск. у., Воезерск. в., д. Алферовской; — Н. С. 5 уч. Каргопольск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. и 8 м., по амн. нак. сокр. на 6 м., с зач. 2 м. и 28 д. пр. з. Исп. 3 марта 920.

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