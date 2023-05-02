Шелгинский Степан Кузьмич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шелгинский
- Имя
- Степан
- Отчество
- Кузьмич
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 284
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30436. ШЕЛГИНСКИЙ, СТЕПАН КУЗЬМИЧ, 38 л. Гр. Каргопольск. у., Воезерск. в., д. Алферовской; — Н. С. 5 уч. Каргопольск. у. Убийство, лиш. св. 1 г. и 8 м., по амн. нак. сокр. на 6 м., с зач. 2 м. и 28 д. пр. з. Исп. 3 марта 920.
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