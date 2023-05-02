Ершов Иван Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ершов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 124
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38294. ЕРШОВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСАНдровъ (онъ же Хайретдиновъ) Лиш. ос. пр. изъ к. Сим бирск. г., Ардатовск. у., Неклюдовск. в., д. Ломати, 40 л.; — Вятск. О. С., 133 и 2 ч. 1655 У., по сов. ст. приг. сего С. отъ 3 Нояб. 906 г. (2 ч. 1655 У. — арест. отд. 2½ г.) и послож. съ наказ. по приг. Баландинск. Волост. С. отъ 8 Дек. 904 г., арест. отд. 2½ г. и 10 дн. Исп. 7 Янв. 909. | 905 46720 1655 У. | 902 27827 176 М. | 903 77537 169 М. | 901 8186 170 М. | 903 55900 172 М. | 95 42260 170 М.
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