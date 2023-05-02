Беренс Готгольд Густавов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беренс
- Имя
- Готгольд
- Отчество
- Густавов
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130026. БЕРЕНСЪ, ГОТГОЛЬДЪ ГУСТАВОВЪ. Цех. г. Риги, 26 л., рд. Вольмарск. у., въ м. Зализбургѣ; — СПБ. С. П., 149 и 2 ч. 1455 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 22 Авг. 909. | 903 46020 1455 У.
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