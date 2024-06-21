Билинец Прокофий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Билинец
- Имя
- Прокофий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130055. БИЛИНЕЦЪ, ПРОКОФІЙ Николаевъ. К. Ковельск. у., Повурск. в., с. Черемошна, 23 л.; — Луцк. О. С., 134, 133, 1489 и 2 ч. 1490 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 29 Сент. 909.
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