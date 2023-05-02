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Котиков Степан Гордеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Котиков
Имя
Степан
Отчество
Гордеевич
Дата исполнения приговора
11 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
25306. КОТИКОВ, СТЕПАН ГОРДЕЕВИЧ, 29 л. Гр. Порховск. у., Горск. в., д. Ведрилово; — Н. С. Смольнинск. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 1 г., с зач. 2 м. пр. з. Исп. 11 окт. 920.

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