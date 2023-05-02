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Горячев Софрон Дементьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Горячев
Имя
Софрон
Отчество
Дементьев
Дата исполнения приговора
26 июнь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 104
Источник
Скан
Оригинальная запись
100590. Горячевъ, Софронъ Дементьевъ, К. Петров, у., Жуковск. в., с. Шлепина-Умета, 56 л.; — Саратовск. О. С., 120, 149, 152 И 1614 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 26 Іюня 909.

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