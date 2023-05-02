Тобзиев Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТобзиев Федор Иванов

Тобзиев Федор Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тобзиев
Имя
Федор
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
Источник
Скан
Оригинальная запись
140013. ТОБЗІЕВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. изъ сс.-пос. Терск. у., в. и с. Ольгинскаго, 46 рд. въ г. Владикавказѣ; — Читинск. О. С., 121, 124, 134, 135, 14, 1630 и 1632 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Мая 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close