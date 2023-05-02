Тобзиев Федор Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тобзиев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 405
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140013. ТОБЗІЕВЪ, ФЕДОРЪ ИВАНОВЪ. К. изъ сс.-пос. Терск. у., в. и с. Ольгинскаго, 46 рд. въ г. Владикавказѣ; — Читинск. О. С., 121, 124, 134, 135, 14, 1630 и 1632 У., арест. отд. 5 л. Исп. 23 Мая 909.
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