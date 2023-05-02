Аксенов Александр Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аксенов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37354. АКСЕНОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксѣевъ. Зан. унт.-оф. изъ цех. г. Москвы, 34 л.; — М. С. Пятинцк. уч. г. Москвы, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 17» м. Исп. 16 Мая 905.
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