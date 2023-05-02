Красовский Игнатий Евсигнеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красовский
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Евсигнеев
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 187
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 35328. КРАСОВСКІЙ, ИГНАТІЙ ЕВСИГНЕЕВЪ (Евтихіевъ и Евтеевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Новозыбковск. у., Ново-Робск. в., пос. Климова, 30 л., рд. Козелецк. у., въ Кобыжчанск. в. и м.; — Черниговск. О. С., 13 и 1654¹ У., арест. отд. 3½ г. Исп. 5 Дек. 907. | 903 87686 170¹ М. | 901 74723 170 М. | 96 90139 1645 У. | 94 26927 170 М.
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