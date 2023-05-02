Левин Максим Мартинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левин
- Имя
- Максим
- Отчество
- Мартинович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7984. ЛЕВИН МАКСИМ МАРТИНОВИЧ, 35 л., Рд. в Болынск. г. Владимир-Волынск у. Брянск. в., с. Бужаны. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. Исп. ф. 923.
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