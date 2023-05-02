Буслаев Яков Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Буслаев
- Имя
- Яков
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 19 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130463. БУСЛАЕВЪ, ЯКОВЪ НИкОЛАевъ. К. Арзамасск. у., Вадск. в., с. Крутаго-Майдана, 37 л.;— З. Н. 2 уч. Княгининск. у. 12 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Сент. 909.
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