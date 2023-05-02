Яковлев Василий Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яковлев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 376
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12462. ЯКОВЛЕВ, ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 30 л. Гр. Боровичск. у., Льзическ. в., с. Горки; — Р. Т. г. Уфы. Изнасилование, лиш. св. 7 л., по амн. нак. зам. пр. р. 7 л. с зач. 1 м. и 13 д. пр. з. Исп. 22 апр. 920.
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