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Чернышев Василий Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернышев
Имя
Василий
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
19 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 349
Источник
Скан
Оригинальная запись
12103. ЧЕРНЫШЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, 18 л., Ульяновск. у., Подкуровск. в. Н. С. Деж. кам. г. Сызрани. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 19/ѴІІ—26.

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