Андреев Алексей Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андреев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44867. АНДРЕЕВЪ, АЛЕКСѢЙ МАКСИмовъ (онъ же Федоровъ). К. Бугурусланск. у., Пономаревск. в., д. Дмитріевой, 32 л.; — Уфимск. О. С., 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 6 м., а съ зач. 5 м. по приг., напеч. въ 904 г. № 94301, тюр. 4 м. Исп. 4 Марта 905.
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