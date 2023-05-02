Варламов Иван Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Варламов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 05 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45637. ВАРЛАМОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Кулыгинъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ардатова, 21 г.; — Симбир. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 3121, арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 5 Мая 905.
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