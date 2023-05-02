Варламов Иван Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарламов Иван Павлов

Варламов Иван Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Варламов
Имя
Иван
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
05 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45637. ВАРЛАМОВЪ, ИВАНЪ ПАВЛОВЪ (онъ же Кулыгинъ). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Ардатова, 21 г.; — Симбир. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1484 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 3121, арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 5 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close