Черкашин Алексей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черкашин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141149. ЧЕРКАШИНЪ, АЛЕКСѢЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Бѣлгород. у., Шопинск. в., д. Крюковой, 27 л.; — Курск. О. С. 23 Сент. 909, 1 ч. 1651 У., арест. отд.2½ г. Исп. 11 Нояб. 909. | 908 97128 170¹ М.
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