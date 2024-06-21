Черкашин Алексей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеркашин Алексей Михайлов

Черкашин Алексей Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черкашин
Имя
Алексей
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
11 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
Источник
Скан
Оригинальная запись
141149. ЧЕРКАШИНЪ, АЛЕКСѢЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Бѣлгород. у., Шопинск. в., д. Крюковой, 27 л.; — Курск. О. С. 23 Сент. 909, 1 ч. 1651 У., арест. отд.2½ г. Исп. 11 Нояб. 909. | 908 97128 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close