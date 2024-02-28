Антонов Филипп Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 03 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 91164. АНТОНОВЪ, ФИЛИППЪ АНТОновъ, 21 г. К. Боровичск. у., Николо-Мошенск. в., д. Поздѣховой; — Новогород. О. С., 3 Мая 911, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. СПБ. О. С. отъ 19 Янв. 911 г. (169 и 3 п. 170 М., тюр. 6 м.), арест. отд. 2½ г. Исп. 17 Іюня, счит. ср. съ 3 Мая 911.
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