Шевченко Петр Козьмин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шевченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Козьмин
- Дата исполнения приговора
- 02 декабрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 657
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28830. ШЕВЧЕНКО, Петръ Козьминъ. Каз. м. Власовки, Недогарск. в., Кременчуг. у. (чернораб.), 33 л.; приг. М. С. 6 уч. Кременчуг. окр., по 169 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 2 Дек. 1886 г.
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