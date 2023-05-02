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Беляков-Сизов Николай Владимиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беляков-Сизов
Имя
Николай
Отчество
Владимиров
Дата исполнения приговора
21 октябрь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1115. Беляков-Сизов Николай Владимиров., 18 л., Ульяновск. г., г. Сызрани. Н. С. Д. к. г. Сызрани. Ст. 162 п. "б", л. с. 6 м. 21 окт. 927.

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