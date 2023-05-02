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Едемский Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Едемский
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
04 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
2851. ЕДЕМСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 19 л., Шенкурск. у., Великониколаевск. в., д. Русановской Особ. Сес. Н. С. Шенкурск. у. Ст. 169 ч. 1, лиш. св. 4 г. Исп. 4 окт. 923.

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