Курова Лидия Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курова
- Имя
- Лидия
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7683. КУРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА, 43 л., Пугачевой. у. Н. С. уч. Астраханск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г Исп. 27 окт. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.