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Глушков Степан Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глушков
Имя
Степан
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
09 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
2058. ГЛУШКОВ СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ, 27 л., Барнаульск. у., Фунтиковск. в., с. Топчихи. Алтайский Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 9 июля 923.

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