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Янаев Абдулла Айнетдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Янаев
Имя
Абдулла
Отчество
Айнетдинов
Дата исполнения приговора
26 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
15928. Янаев Абдулла Айнетдинов., 30 л., Нижне-Ломовск. у., Каменск. в. Пензенск. Г. С. Ст. 1 ч. 73. п. с. 2 г. 26 мая 927.

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