Янаев Абдулла Айнетдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янаев
- Имя
- Абдулла
- Отчество
- Айнетдинов
- Дата исполнения приговора
- 26 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 372
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15928. Янаев Абдулла Айнетдинов., 30 л., Нижне-Ломовск. у., Каменск. в. Пензенск. Г. С. Ст. 1 ч. 73. п. с. 2 г. 26 мая 927.
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