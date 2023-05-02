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Танкель Лоя Ицковна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Танкель
Имя
Лоя
Отчество
Ицковна
Дата исполнения приговора
28 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8332. ТАНКЕЛЬ, ЛОЯ ИЦКОВНА, 27 л. Гр. г. Иркутска; — Р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Самогон, лиш. св. 1 г. Исп. 28 окт. 921.

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