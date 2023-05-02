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Шедеко Василий Осипович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шедеко
Имя
Василий
Отчество
Осипович
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
20698. ШЕДЕКО, ВАСИЛИЙ ОСИПОВИЧ, 22 л. Гр. Сенненск. у., Бобрск. в., д. Игрушки; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Осужд. 4 дек. 920.

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