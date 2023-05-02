Воробьев Архип Онисимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Воробьев
- Имя
- Архип
- Отчество
- Онисимов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131025. ВОРОБЬЕВЪ, АРХИПЪ ОНИСИМОВЪ. К. Оршанск. у., Высочанск. в., с. Чернышей, 35 л.; — СПБ. Ст. М. С. 18 уч. 173 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 6 уч. отъ 21 Сент. 909 г. (173 М.), тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909.
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