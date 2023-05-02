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Воробьев Архип Онисимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Воробьев
Имя
Архип
Отчество
Онисимов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
131025. ВОРОБЬЕВЪ, АРХИПЪ ОНИСИМОВЪ. К. Оршанск. у., Высочанск. в., с. Чернышей, 35 л.; — СПБ. Ст. М. С. 18 уч. 173 М., по сов. съ приг. СПБ. Ст. М. С. 6 уч. отъ 21 Сент. 909 г. (173 М.), тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909.

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